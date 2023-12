Séance de yoga 2, Les Pessettes Nanchez Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 14:30:00

fin : 2023-12-31 16:00:00 . Découvrez le plaisir de la détente, la relaxation et la souplesse en compagnie d’une professeur de yoga, pour une séance de 1h15, après une journée de randonnée ou d’activités de pleine nature.

L’activité se fait sur réservation, au 03 84 60 41 26. EUR.

2, Les Pessettes Village vacances Le Duchet

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

