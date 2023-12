Initiation au biathlon – ados 2 Les Pessettes Nanchez Catégories d’Évènement: Jura

Initiation au biathlon pour les 8 / 16 ans, avec un animateur diplômé du Village vacances Le Duchet : venez découvrir la course à pied alliée au tir à la carabine !

Date: 31 décembre 2023, 14:00-16:00

Activité sur réservation au 03 84 60 41 26. EUR.

2 Les Pessettes village vacances Le Duchet

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

