Cet évènement est passé Balade découverte de la tourbière 2, Les Pessettes Nanchez Catégories d’Évènement: Jura

NANCHEZ Balade découverte de la tourbière 2, Les Pessettes Nanchez, 27 décembre 2023, Nanchez. Nanchez Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 14:00:00

fin : 2023-12-27 16:00:00 . Un guide accompagnateur du village vacances Le Duchet vous propose une balade découverte de la tourbière, pour mieux comprendre le rôle et l’importance des zones humides, des tourbières, ainsi que la faune et la flore caractéristiques de la Réserve Naturelle Régionale des tourbières du bief de Nanchez.

Sortie sur réservation au 03 84 60 41 26 EUR.

2, Les Pessettes Village vacances Le Duchet

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX Détails Catégories d’Évènement: Jura, NANCHEZ Autres Code postal 39150 Lieu 2, Les Pessettes Adresse 2, Les Pessettes Village vacances Le Duchet Ville Nanchez Departement Jura Lieu Ville 2, Les Pessettes Nanchez Latitude 46.5116176 Longitude 5.8397192 latitude longitude 46.5116176;5.8397192

2, Les Pessettes Nanchez Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanchez/