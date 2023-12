Cet évènement est passé Séance de sophrologie 2, Les Pessettes Nanchez Catégories d’Évènement: Jura

Séance de sophrologie 2, Les Pessettes Nanchez, 27 décembre 2023, Nanchez.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 14:30:00

fin : 2023-12-27 15:45:00 . Pour terminer l’année en douceur, travailler la respiration et la concentration, le village vacances Le Duchet propose à ses résidents ainsi qu’aux personnes extérieures, une séance de sophrologie animée par une monitrice diplômée.

Les séances ont lieu sur réservation au 03 84 60 41 26.

Tarif : 15€ / adulte EUR.

2, Les Pessettes Village vacances Le Duchet

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

