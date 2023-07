Piste de snowtubing 2 les pessettes Nanchez, 12 juillet 2023, Nanchez.

Nanchez,Jura

Piste de snowtubing à côté de l’église de Prénovel, à Nanchez.

Location de snowtubing au village vacances Le Duchet : 03 84 60 41 26.

fin : . .

2 les pessettes Centre Duchet

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Snowtubing track next to the church of Prénovel, in Nanchez.

Snowtubing rental at the vacation village Le Duchet : 03 84 60 41 26

Pista de snowtubing junto a la iglesia de Prénovel, en Nanchez.

Alquiler de tubos de nieve en el pueblo de vacaciones Le Duchet: 03 84 60 41 26

Snowtubing-Piste neben der Kirche von Prénovel, in Nanchez.

Snowtubing-Verleih im Feriendorf Le Duchet: 03 84 60 41 26

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX