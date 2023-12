Construction d’une mangeoire à oiseau à Terres d’oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 29 octobre 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29 15:00:00

fin : 2024-10-29 17:00:00

Et si on aidait nos voisins à plumes à passer l’hiver ?

Grâce à un atelier bricolage (encadré par notre animateur nature), vous allez offrir l’installation idéale aux petits oiseaux de votre jardin. Au coeur de cette activité : l’échange et l’interaction ! Plus que la construction, ce sont les conseils qui sont au cœur de cette animation : l’emplacement idéal et nourriture adaptée seront notamment au programme !

Et vous repartez avec votre propre tiny house ;).

2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



