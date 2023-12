Grand jeu d’Halloween à Terres d’oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 25 octobre 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-25 14:30:00

fin : 2024-10-25 16:00:00

Qui n’a pas éprouvé un frisson (même léger) à l’occasion d’Halloween ?

Désormais incontournable , le mois d’octobre rime avec déguisements, énigmes et épreuves, et histoires qui font peur (mais pas trop quand même) !

Notre équipe d’animateurs nature a concocté un grand jeu, composé de mini-jeux où vos enfants sont les héros.

Dans quel univers fantastique seront ils plongés cette année encore ?

Pour le savoir, il faudra participer aux fameuses épreuves avec en prime, l’élection du plus beau déguisement !

Alors n’attendez plus !.

2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



