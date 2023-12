Escape game à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 20 octobre 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20

fin : 2024-10-20

Envie de vous faire peur ?

Venez donc tester notre escape game, entièrement conçu par nos soins (avec nos petits bras musclés assistés de nos neurones fertiles) !

Pour vous mettre dans l’ambiance, voila le pitch : vous êtes retenus prisonniers dans l’antre du Boucher de l’Estuaire !

Perspicacité, observation, rapidité et esprit d’équipe seront nécessaires pour relever les défis qui vous attendent !

Attention votre temps est compté et votre vie ne tient qu’à un fil !.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



