« Cap cabanes » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 8 août 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 10:00:00

fin : 2024-08-08 12:00:00

Avis aux jeunes aventuriers !

Tels de petits Robinson, récoltez des matériaux et fabriquez une véritable cabane du marais.

Notre animateur vous fournira matériel et précieux conseils pour construire un abri de fortune, petit mais costaud…

En bonus, chaque participant ramènera en souvenir un petit objet réalisé à partir d’élément naturel .

Que vous soyez des architectes en herbe, un Indiana Jones en devenir ou une décoratrice en mode écolo, venez donc partager un moment convivial au grand air !.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde