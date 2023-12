« Une bague à la patte » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 14 août 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 10:00:00

fin : 2024-08-14 13:00:00

Vous êtes anticonformiste et le monde secret des oiseaux vous tente ?

Nous avons exactement ce qu’il vous faut !

Terres d’Oiseaux accueille chaque année des milliers d’oiseaux migrateurs qui font une halte de quelques heures ou de quelques jours.

C’est le moment qu’ont choisi les ornithologuqes pour passer la bague aux tarses de centaines d’oiseaux…

Pourquoi cette curieuse pratique ? Qui sont ces mystérieux oiseaux ? Où vont-ils ? Pourquoi sont-ils parmi nous ?

Autant de (bonnes) questions auxquelles notre guide nature accompagné et l’emblématique bagueur Jean-Pierre se proposent de répondre !

Un moment rare et privilégié où échanges et observation seront les maîtres mots ;).

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde