Apéro nature nocturne à Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde Apéro nature nocturne à Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 23 août 2024, Braud-et-Saint-Louis. Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 19:00:00

fin : 2024-08-23 22:30:00 Vous vous êtes souvent demandé quand et comment visiter Terres d’Oiseaux ?

Nous avons LA réponse : la balade apéro-nature bien entendu ! Cette balade est l’occasion idéale pour découvrir Terres d’Oiseaux sous un nouveau jour, guidé par notre guide nature.

Parce que nous sommes aussi des épicuriens (et que la balade ouvre l’appétit), nous avons aussi pensé à votre pause gourmande ! Gourmands et curieux, cette visite est faite pour vous !.

Vous vous êtes souvent demandé quand et comment visiter Terres d’Oiseaux ?

Nous avons LA réponse : la balade apéro-nature bien entendu ! Cette balade est l’occasion idéale pour découvrir Terres d’Oiseaux sous un nouveau jour, guidé par notre guide nature.

Parce que nous sommes aussi des épicuriens (et que la balade ouvre l’appétit), nous avons aussi pensé à votre pause gourmande ! Gourmands et curieux, cette visite est faite pour vous !

Vous vous êtes souvent demandé quand et comment visiter Terres d’Oiseaux ?

Nous avons LA réponse : la balade apéro-nature bien entendu ! Cette balade est l’occasion idéale pour découvrir Terres d’Oiseaux sous un nouveau jour, guidé par notre guide nature.

Parce que nous sommes aussi des épicuriens (et que la balade ouvre l’appétit), nous avons aussi pensé à votre pause gourmande ! Gourmands et curieux, cette visite est faite pour vous ! EUR.

2, les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde Détails Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis, Gironde Autres Code postal 33820 Lieu 2, les Nouvelles Possessions Adresse 2, les Nouvelles Possessions Terres d'Oiseaux Ville Braud-et-Saint-Louis Departement Gironde Lieu Ville 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Latitude 45.2846136 Longitude -0.6991896 latitude longitude 45.2846136;-0.6991896

2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/braud-et-saint-louis/