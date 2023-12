Les jeudis frisson de l’été : Escape game à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 8 août 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 16:00:00

fin : 2024-08-08 17:30:00

Une salle obscure, des traces de sang… et seulement 50 minutes pour vous échapper du repère du « »Boucher de l’Estuaire » »… Aiguisez votre attention et votre sens de l’observation, seule votre logique et votre travail en équipe pourront vous sauver !

Mais ça, vous le saurez vraiment qu’à l’issue de l’activité !.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde