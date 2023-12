Les vendredis-vélos à Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 12 juillet 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 10:00:00

fin : 2024-07-12 12:30:00

Amateur de sport et de découverte ?

Mettez vos plus belles baskets et chevauchez votre vélo (que l’on espère pas trop fougueux) pour un parcours de 20 kilomètres à travers nos marais. Cette balade sera agrémentée de savoureuses anecdotes de votre guide du jour, que ces dernières concernent les paysages environnants ou leurs mystérieux habitants.

L’activité est accessible aux enfants à partir de 8 ans. Ils doivent être accompagné d’un adulte tout au long de l’activité..

EUR.

2, les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



