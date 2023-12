« Dans la peau d’un bagueur » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 15:00:00

fin : 2024-04-25 17:00:00 Une bague sinon rien !

Rendez-vous à Terres d’Oiseaux pour comprendre cette coutume répandue chez les seuls ornithologues-chercheurs.

Réalisez étape par étape notre protocole scientifique accompagné d’un guide nature.

L’enfant s’exercera (sur une peluche) pour faire exactement comme les grands ! L’enfant doit être accompagné d’un parent tout au long de l’activité..

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

