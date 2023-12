Confection d’un cerf-volant à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 23 avril 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-23 17:00:00

A Terres d’Oiseaux, on aime créer, bricoler et surtout s’amuser ! Quoi de mieux que de pouvoir faire les 3 en même temps ?

On vous propose de venir créer avec vos enfants votre propre cerf-volant, de le tester en direct (cheveux aux vent bien entendu) et de repartir avec !

L’atelier se déroule sur 2 heures, l’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Le matériel est fourni..

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



