Visite guidée samedi comptage à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 3 août 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 10:00:00

fin : 2024-08-03 13:00:00

Initiez-vous à l’observation ornithologique et au comptage des oiseaux d’eau !

Guidé par notre guide nature, vous participerez à la vie secrète de la réserve en participant à l’opération de comptage des oiseaux sauvages présents sur le site.

Un moment privilégié pour apprendre et participer activement aux suivis du site effectué au fil des saisons..

EUR.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde