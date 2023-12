« Samedi ornitho » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 6 juillet 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-06 13:00:00

Envie d’en savoir plus sur le monde des oiseaux et de la nature en général ?

Pour débuter dans l’observation naturaliste, ou bien pour consolider vos connaissances, notre équipe vous propose le « samedi ornitho » !

Une séance de 3 heures pour apprendre directement sur le terrain en compagnie de notre guide nature du jour ! Idéal pour poser toutes vos questions et partager un moment convivial !

A partir de 7 ans pour les enfants, qui doivent être accompagnés d’un adulte..

Envie d’en savoir plus sur le monde des oiseaux et de la nature en général ?

Pour débuter dans l’observation naturaliste, ou bien pour consolider vos connaissances, notre équipe vous propose le « samedi ornitho » !

Une séance de 3 heures pour apprendre directement sur le terrain en compagnie de notre guide nature du jour ! Idéal pour poser toutes vos questions et partager un moment convivial !

A partir de 7 ans pour les enfants, qui doivent être accompagnés d’un adulte.

Envie d’en savoir plus sur le monde des oiseaux et de la nature en général ?

Pour débuter dans l’observation naturaliste, ou bien pour consolider vos connaissances, notre équipe vous propose le « samedi ornitho » !

Une séance de 3 heures pour apprendre directement sur le terrain en compagnie de notre guide nature du jour ! Idéal pour poser toutes vos questions et partager un moment convivial !

A partir de 7 ans pour les enfants, qui doivent être accompagnés d’un adulte.

.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde