Construction d’un nichoir à Terres d’Oiseaux 2 les nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 27 février 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 15:00:00

fin : 2024-02-27

Avec l’arrivée prochaine du printemps, venez aider nos voisins à plumes à préparer la chambre douillette de leur future progéniture ! Comment ?

En leur construisant des nichoirs en bois, fonctionnels… et douillets.

Vous apprendrez dans le même temps les bases du bricolage avec l’assemblage de pièces et bénéficierez de précieux conseils pour trouver LE bon emplacement pour votre création.

Chez nous, les bricoleurs en herbe repartent avec leur propre nichoir : à vos marteaux, prêts, venez !.

2 les nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



