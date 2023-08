Fête du miel à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 17 septembre 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis,Gironde

Le mois de septembre est le mois idéal pour la récolte des ruches. Terres d’oiseaux vous invite à venir participer à ce moment convivial et ludique.

Le dimanche 17 septembre sera consacré au miel, aux abeilles et leurs habitats, le temps d’un après-midi. Des apiculteurs locaux seront présents pour vous expliquer leur passion et vous faire déguster le fruit du labeur des petites protégées.

Différents ateliers vous seront proposés durant cette manifestation : dégustation de différents miels, extraction du miel de la réserve, jeux pour petits et grands….

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



September is the ideal month for harvesting beehives. Terres d’oiseaux invites you to come and take part in this fun and friendly event.

Sunday September 17 will be an afternoon dedicated to honey, bees and their habitats. Local beekeepers will be on hand to explain their passion and let you taste the fruits of their labors.

Various workshops will be offered during the event: tasting of different honeys, extraction of honey from the reserve, games for young and old…

Septiembre es el mes ideal para la recolección de las colmenas. Terres d’oiseaux le invita a participar.

El domingo 17 de septiembre será una tarde dedicada a la miel, las abejas y sus hábitats. Los apicultores locales le explicarán su pasión y le permitirán degustar los frutos de su trabajo.

Durante el evento se ofrecerán diversos talleres: degustación de diferentes mieles, extracción de miel de la reserva, juegos para pequeños y mayores…

Der September ist der ideale Monat für die Ernte der Bienenstöcke. Terres d’oiseaux lädt Sie ein, an diesem geselligen und spielerischen Moment teilzunehmen.

Der Sonntag, der 17. September, ist einen Nachmittag lang dem Honig, den Bienen und ihren Lebensräumen gewidmet. Lokale Imker werden anwesend sein, um Ihnen ihre Leidenschaft zu erklären und Sie die Früchte der Arbeit der kleinen Schützlinge probieren zu lassen.

Während der Veranstaltung werden Ihnen verschiedene Workshops angeboten: Verkostung verschiedener Honigsorten, Gewinnung von Honig aus dem Naturschutzgebiet, Spiele für Groß und Klein…

