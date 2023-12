Sortie crépusculaire à Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 9 août 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 19:30:00

fin : 2024-08-09

Savez-vous que la nature sauvage choisit aussi son heure pour s’éveiller ?

Accompagné de votre guide, venez observer les oiseaux nicheurs et les autres animaux qui fréquentent nos marais, tout cela dans l’atmosphère douce et sereine d’une fin de journée d’été.

Une occasion idéale pour découvrir Terres d’Oiseaux à une heure privilégiée, entre amis ou en famille, en se déconnectant de la vie quotidienne !.

EUR.

2, les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde