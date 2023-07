Matthieu Duret à l’Avalée de la Kreuze 2 Les Forges Anzême, 15 juillet 2023, Anzême.

Anzême,Creuse

Soirée percussions et vibrations de sons zens.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

2 Les Forges

Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



An evening of percussion and zen sound vibrations

Una velada de percusión y vibraciones sonoras zen

Abend mit Percussion und Zen-Klangschwingungen

Mise à jour le 2023-03-03 par OT Grand Guéret