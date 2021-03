La Charité-sur-Loire Cité du Mot La Charité-sur-Loire #2 LES CITATIONS prennent l’air Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégorie d’évènement: La Charité-sur-Loire

La Ville de La Charité-sur-Loire possède un patrimoine unique et peu courant : quelques **150 citations ornent ses murs et ses vitrines**. Chaque jour, le cinéaste, acteur et grand manieur de mots, **Avénarius d’Ardronville,** vous emmène à la découverte de l’une d’elles avec une courte **vidéo conçue spécialement** ; **visite guidée insolite à travers la ville.** **Retrouvez ces vidéos sur le site internet dédié au projet :** [https://fr.padlet.com/Cite_du_Mot/Les_mots_vont_prendre_l_air](https://fr.padlet.com/Cite_du_Mot/Les_mots_vont_prendre_l_air) D’où viennent les citations écrites sur les murs de La Charité-sur-Loire ? Avénarius d’Ardronville nous dévoile l’origine de cette étonnante tradition… Cité du Mot 8 cour du château 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire

