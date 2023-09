Brocante des Kids 2 les Blondats Neuvy, 8 octobre 2023, Neuvy.

Neuvy,Allier

Un événement festif dédié aux tout-petits, avec des articles de puériculture, des jeux et des vêtements pour enfants..

2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

2 les Blondats Salle des fêtes

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A festive event dedicated to toddlers, with nursery articles, games and children’s clothing.

Un evento festivo dedicado a los más pequeños, con artículos de puericultura, juegos y ropa infantil.

Eine festliche Veranstaltung, die den Allerkleinsten gewidmet ist, mit Babyartikeln, Spielen und Kinderkleidung.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région