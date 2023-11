Marché d’art : la Trève 2 le Salaire Saint-Sulpice-de-Guilleragues, 11 novembre 2023, Saint-Sulpice-de-Guilleragues.

Saint-Sulpice-de-Guilleragues,Gironde

26 artistes seront à découvrir pendant 6 semaines au marché d’art. Du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le week-end de 14 h à 19 h..

2023-11-11 fin : 2023-12-24 19:00:00. EUR.

2 le Salaire La Ration

Saint-Sulpice-de-Guilleragues 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



26 artists to discover over 6 weeks at the art market. Monday to Friday by appointment. Weekends, 2 pm to 7 pm.

26 artistas expondrán durante 6 semanas en el mercado del arte. De lunes a viernes con cita previa. Fines de semana de 14 a 19 h.

26 Künstler sind sechs Wochen lang im Kunstmarkt zu entdecken. Montag bis Freitag nach Vereinbarung. Am Wochenende von 14:00 bis 19:00 Uhr.

