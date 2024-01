Concert Tiger Rose au Domaine du Seudre 2 Le Rail Saint-Germain-du-Seudre, jeudi 1 février 2024.

Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01

Du Mississippi Blues le plus intense au Boogie hypnotique de Détroit,



Tiger Rose vous embarque dès les premières mesures.



Deux voix uniques et puissantes au service d’un bon son brut et sans artifices.



Offre gourmande.

EUR.

2 Le Rail SARL Domaine du Seudre

Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine domaineduseudre@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge