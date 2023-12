Marché a la ferme 2, Le Puy d’Anché Sauzé-Vaussais Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Salle de la Grange à Jean ( chauffée)

Samedi 16 décembre 14h30-17h30

Dimanche 17 décembre 10h-12h30 et 14h30-17h

Tel : 05 49 07 90 69

contact@ferme-puyanche.fr

www.ferme-puyanche.fr.

2, Le Puy d’Anché

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Farm Market

Salle de la Grange à Jean (heated)

Saturday december 16th 2:30 pm – 5:30 pm

Sunday December 17 10am-12.30pm and 2.30pm-5pm

Tel : 05 49 07 90 69

contact@ferme-puyanche.fr

www.ferme-puyanche.fr Mercado agrícola

Salle de la Grange à Jean (climatizada)

Sábado 16 de diciembre 14h30-17h30

Domingo 17 de diciembre 10h00-12h30 y 14h30-17h00

Tel : 05 49 07 90 69

contact@ferme-puyanche.fr

www.ferme-puyanche.fr Markt auf dem Bauernhof

Salle de la Grange à Jean ( beheizt)

Samstag, 16. Dezember 14.30-17.30 Uhr

Sonntag, 17. Dezember 10h-12h30 und 14h30-17h

Tel.: 05 49 07 90 69

contact@ferme-puyanche.fr

