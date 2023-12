Animation famille : ateliers créatifs (poterie, vannerie créative) 2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre Catégories d’Évènement: Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:30:00

fin : 2024-07-18 16:30:00 Animation famille (enfant et adulte) sur réservation :

– Poterie (découverte de l’argile …)

– Vannerie créative ( manipulation des outils, fabrication d’objets …)

( Thème selon les 1ères demandes) Sur réservation.

Famille à partir de 4 personnes : 10 % de remise.

2 Le Bois carré

Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie

