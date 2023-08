Fascinant Week-end V&D : Découverte du Pinot Meunier 2 Le Bas des Longues Raies Damery, 20 octobre 2023, Damery.

Damery,Marne

Venez « expériencez » une initiation à la dégustation du Champagne de la Vallée de la Marne avec son cépage phare : le pinot meunier ! Vivez un pur moment Champagne Plaisir avec 3 cuvées 100% Meunier !.

2023-10-20 fin : 2023-10-22 16:00:00. .

2 Le Bas des Longues Raies Champagne Blaise Lourdez

Damery 51480 Marne Grand Est



Come and « experience » an introduction to tasting Champagne from the Marne Valley with its flagship grape variety: Pinot Meunier! Experience pure Champagne Plaisir with 3 100% Meunier cuvées!

Venga a « experimentar » una iniciación a la degustación del Champagne del Valle del Marne con su variedad de uva insignia: la Pinot Meunier Experimente el placer del champán en estado puro con 3 cuvées 100% Meunier

Erleben Sie eine Einführung in die Verkostung von Champagner aus dem Marne-Tal mit seiner Hauptrebsorte: Pinot Meunier! Erleben Sie einen puren Champagne Plaisir-Moment mit 3 Cuvées aus 100% Meunier!

