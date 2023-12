Balades à Cheval 2 La Ville Louis Plœuc-L’Hermitage, 19 novembre 2023, Plœuc-L'Hermitage.

Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-19 10:00:00

fin : 2023-11-19 17:00:00

.

Les Equi Libres s’appliquent à vous proposer des activités pour les enfants et les adultes, basées autour de la détente, du ressourcement, du lien (avec l’animal et avec l’humain) de manière qualitative. Dans un environnement calme et verdoyant, vous profitez pleinement du moment.

Les Equi Libres disposent d’animaux éduqués et sociables, habitués à tout public.

Une équipe professionnelle vous accompagne dans le cadre de ces diverses prestations grâce à des personnes diplômées, expérimentées et à votre écoute.

Toutes nos prestations sont parlées en anglais.

Les activités équestres :

les activités autour des balades à poneys Shetlands : La P’tite Balade, La Grande Balade, Les P’tits Randonneurs, Pony Games

Sur réservation

A partir de 11 ans

.

2 La Ville Louis Les Équi Libres

Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme