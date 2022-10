#2 La saison d’Automne de l’Artistic Théâtre Artistic Athévains, 24 octobre 2022, Paris.

Du lundi 24 octobre 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

. payant

Une pièce dans la pièce jouissive, au rythme fou et aux tournants surprenants, une performance théâtrale et musicale hors-norme menée par trois comédiens d’exception, chanteurs, danseurs, et s’accompagnant eux-mêmes en musique.

Samuel Sené, Eric Chantelauze et Raphaël Bancou travaillent en trio depuis des années (Week-end, Comédiens !, L’Homme de Schrödinger, Un chant de Noël, Contre-Temps) et défendent au fil de leurs créations un théâtre musical engagé et performant où la pluridisciplinarité sert avant tout l’histoire et le jeu théâtral.

Cumulant plus de 30 nominations et 12 « Trophées de la Comédie Musicale », ce trio n’écrit que des œuvres diablement virtuoses et exigeantes qui, jouant avec les codes du théâtre musical, nous touchent au plus profond.

COMÉDIENS !

Paris 1948. Pierre et Coco, époux sur scène comme dans la vie, font ce soir l’ouverture d’un tout nouveau théâtre avec leur vaudeville musical Au diable Vauvert. Sauf qu’entre les décors qui ne sont pas arrivés et le remplacement in extremis du troisième comédien par Guy, un vieil ami de conservatoire de Coco, les répétitions prennent une tournure inattendue. Au fur et à mesure que l’heure de la représentation approche, la tension monte, et en coulisses c’est un tout autre spectacle qui s’écrit. La représentation du soir réservera aux comédiens comme au public bien des surprises…

Librement inspiré de l’opéra Paillasse de Ruggero Leoncavallo

Après sa création en 2018 au théâtre de la Huchette (260 représentations), et les festivals d’Avignon 2019 et 2022, Comédiens ! revient enfin à Paris à l’Artistic Théâtre.

Spectacle aux 5 « Trophées de la Comédie Musicale 2018 » (Meilleure comédie musicale, Meilleure mise en scène, Meilleur livret, Interprète masculin, Révélation féminine), Comédiens ! est une mise en abyme virtuose et renversante qui se joue des codes du théâtre musical et offre une incroyable triple performance théâtrale, vocale et musicale.

à partir du 24 octobre 2022, calendrier irrégulier, réservation indispensable 01 43 56 38 32

Théâtre Artistic Athévains 45 Bis rue Richard Lenoir 75011 Paris

Contact : 0143563832 aatheatre@gmail.com

