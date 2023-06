Oratoire de la Baboue 2 La Guinaie Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun Tuffalun Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Oratoire de la Baboue Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 2 La Guinaie Louerre 49700 Tuffalun

Visites gratuites et commentées par les propriétaires.

Journée organisée par l’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine).

L'Oratoire de la Baboue était encastrée dans la parois d'une ancienne habitation troglodytique devant disparaître .Il fût démonté pour être préservé, Aujourd'hui restauré, il est de nouveau visible dans une cave appartenant à Mme et Mr Boutin.

Catégories d'Évènement: Maine-et-Loire, Tuffalun

