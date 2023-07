D’où vient le beurre ? 2 La Fontenelle Péret-Bel-Air, 18 juillet 2023, Péret-Bel-Air.

Péret-Bel-Air,Corrèze

Venez à la rencontre des vaches limousines et des veaux élevés sous la mère, quelques vaches laitières pour donner du lait aux veaux.

Et le beurre, on le fait comment ? Avec une écrémeuse et une baratte ! Venez découvrir les différentes étapes de la fabrication du beurre, et repartez avec un petit morceau !

À partir de 5 ans. 9€/personne, gratuit pour les moins de 2 ans.

Réservation obligatoire au 06 80 04 61 31..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 11:30:00. EUR.

2 La Fontenelle

Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the Limousin cows and the calves raised in their mother’s cowsheds, with a few dairy cows to give milk to the calves.

How do you make butter? With a skimmer and a churn! Come and discover the different stages in butter-making, and leave with a little piece!

Ages 5 and up. 9€/person, free for children under 2.

Booking essential: 06 80 04 61 31.

Venga a conocer a las vacas de raza Limusín y a los terneros criados en los establos de sus madres, con algunas vacas lecheras para dar leche a los terneros.

¿Y cómo se hace la mantequilla? Con una espumadera y una mantequera Venga a descubrir las diferentes etapas de la fabricación de la mantequilla, ¡y váyase con un trocito!

A partir de 5 años. 9 ¤/persona, gratis para los menores de 2 años.

Imprescindible reservar en el 06 80 04 61 31.

Begegnen Sie den Limousin-Kühen und den Kälbern, die bei der Mutter aufgezogen werden. Einige Milchkühe geben den Kälbern Milch.

Und wie wird die Butter hergestellt? Mit einer Entrahmungsmaschine und einem Butterfass! Lernen Sie die verschiedenen Schritte der Butterherstellung kennen und nehmen Sie ein kleines Stück mit nach Hause!

Ab 5 Jahren. 9?/Person, kostenlos für Kinder unter 2 Jahren.

Reservierung erforderlich unter 06 80 04 61 31.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme