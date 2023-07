P’tit tour à la mare ! 2 La Fontenelle Péret-Bel-Air, 19 mai 2023, Péret-Bel-Air.

Péret-Bel-Air,Corrèze

Chaussons nos bottes, prneons nos boîtes et nos loupes et hop ! Partons à la découverte de l’univers de la mare !

Un milieu aquatique naturel pour observer la faune et la flore !

D’où vient l’eau de la mare ? À quoi ressemble une larve de triton ou de salamandre ? Comment vivent les grenouilles ? Quelles sont les plantes autour de la mare ?

Une visite interactive basée sur l’observation, pour répondre à toutes ces questions !

8€/personne. À partir de 6 ans.

Réservation au 06 80 04 61 31..

2023-05-19 fin : 2023-05-19 12:00:00. EUR.

2 La Fontenelle

Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Put on your boots, grab your boxes and magnifying glasses and off we go! Let’s discover the world of ponds!

A natural aquatic environment for observing flora and fauna!

Where does pond water come from? What does a newt or salamander larva look like? How do frogs live? What plants grow around the pond?

An interactive tour based on observation, to answer all these questions!

8/person. Ages 6 and up.

Book on 06 80 04 61 31.

Ponte las botas, coge las cajas y las lupas, ¡y en marcha! Vamos a descubrir el mundo de los estanques

Un medio acuático natural para observar la flora y la fauna

¿De dónde viene el agua del estanque? ¿Cómo es una larva de tritón o de salamandra? ¿Cómo viven las ranas? ¿Qué plantas crecen alrededor del estanque?

Una visita interactiva basada en la observación, ¡para responder a todas estas preguntas!

8 ¤ por persona. A partir de 6 años.

Reserva en el 06 80 04 61 31.

Wir ziehen unsere Stiefel an, packen unsere Kisten und Lupen ein und hopp! Gehen wir auf Entdeckungsreise in die Welt des Teichs!

Ein natürliches Wassermilieu, um Tiere und Pflanzen zu beobachten!

Woher kommt das Wasser im Teich? Wie sieht die Larve eines Molches oder eines Salamanders aus? Wie leben die Frösche? Welche Pflanzen gibt es rund um den Teich?

Ein interaktiver Besuch, der auf Beobachtungen basiert, um all diese Fragen zu beantworten!

8?/Person. Ab 6 Jahren.

Reservierung unter 06 80 04 61 31.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme