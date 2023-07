GAEC La Croix-Villière 2 La Croix Villière Neuville-Day, 12 juillet 2023, Neuville-Day.

Neuville-Day,Ardennes

Retrouvez boutique de produits locaux et vente de jus de pommes. Camping à la ferme.

fin : . .

2 La Croix Villière

Neuville-Day 08130 Ardennes Grand Est



Find a shop selling local products and apple juice. Camping at the farm

Encuentre una tienda que venda productos locales y zumo de manzana. Acampada en la granja

Finden Sie einen Laden mit lokalen Produkten und Verkauf von Apfelsaft. Camping auf dem Bauernhof

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme