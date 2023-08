Journées Européennes du Patrimoine : Jardin LACORE 2 La Core Saint-Pardoux-d’Arnet, 16 septembre 2023, Saint-Pardoux-d'Arnet.

Saint-Pardoux-d’Arnet,Creuse

*JARDIN REMARQUABLE*

Le Jardin Lacore permet la découverte d’une belle diversité d’arbres et arbustes avec, notamment, une cinquantaine de variétés de hêtres.

Mais ici, le visiteur se laissera surprendre par les nombreuses sculptures d’animaux colorés de mosaïques en émaux de verre, réalisées au fil du temps par le propriétaire.

Les couleurs chatoyantes de la mosaïque se retrouvent également à l’approche d’une serre ancienne restaurée.

Plus loin, autre surprise avec un très grand labyrinthe en ifs taillés qu’il convient d’admirer depuis le sommet d’une tour en granit.

Enfin, en contrebas, un petit étang donne au jardin un côté plus sauvage.

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine: déambulation libre (env. 1km) au sein d’un parc arboré ponctué d’environ 25 sculptures animalières mosaïquées.

Tarifs : 8€, 6€ pour les enfants..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

2 La Core

Saint-Pardoux-d’Arnet 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



*NOTEWORTHY GARDEN

The Lacore Garden is home to a wide variety of trees and shrubs, including some 50 varieties of beech.

But here, visitors will be amazed by the many sculptures of animals colored with glass enamel mosaics, created over time by the owner.

The shimmering colors of the mosaics can also be seen as you approach a restored old greenhouse.

Further on, another surprise: a very large labyrinth of pruned yew trees that can be admired from the top of a granite tower.

Finally, a small pond below gives the garden a wilder feel.

During the European Heritage Days: free stroll (approx. 1km) through a wooded park dotted with around 25 mosaic animal sculptures.

Price: 8? for adults, 6? for children.

*JARDÍN DIGNO DE MENCIÓN

El jardín de Lacore alberga una gran variedad de árboles y arbustos, entre ellos unas cincuenta variedades de hayas.

Aquí, sin embargo, los visitantes quedarán maravillados por las numerosas esculturas de animales coloreadas con mosaicos de esmalte de vidrio, creadas a lo largo de los años por el propietario.

Los colores brillantes de los mosaicos también pueden apreciarse al acercarse a un antiguo invernadero restaurado.

Más adelante, hay otra sorpresa en forma de un enorme laberinto de tejos podados que se puede admirar desde lo alto de una torre de granito.

Por último, un pequeño estanque en la parte inferior da al jardín un aire más salvaje.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio: un paseo gratuito (aprox. 1 km) por un parque arbolado salpicado de unas 25 esculturas de animales en mosaico.

Entrada: 8 euros, 6 euros para niños.

*BEMERKENSWERTER GARTEN*

Der Jardin Lacore ermöglicht die Entdeckung einer schönen Vielfalt an Bäumen und Sträuchern, insbesondere mit etwa fünfzig Buchensorten.

Hier wird der Besucher jedoch von den zahlreichen Tierskulpturen überrascht, die mit Mosaiken aus Glasemaille gefärbt sind und im Laufe der Zeit vom Besitzer angefertigt wurden.

Die schillernden Farben des Mosaiks finden sich auch, wenn man sich einem alten, restaurierten Gewächshaus nähert.

Weiter hinten gibt es eine weitere Überraschung mit einem sehr großen Labyrinth aus beschnittenen Eiben, das man von der Spitze eines Granitturms aus bewundern kann.

Ein kleiner Teich unterhalb des Gartens verleiht dem Garten eine wildere Seite.

Während der Europäischen Tage des Kulturerbes: freier Spaziergang (ca. 1 km) durch einen Park mit Bäumen, in dem ca. 25 mosaikartige Tierskulpturen stehen.

Eintrittspreise: 8?, 6? für Kinder.

