Revenez à l’école 2 La Bourgade Séderon, 16 septembre 2023, Séderon.

Séderon,Drôme

Pour les Journées du Patrimoine, l’Essaillon prolonge son exposition de l’été « Revenez à l’école ».

Reconstitution d’une classe années 1950.

Photos scolaires de Séderon de 1885 à nos jours.

Venez reconnaître vos anciens !.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

2 La Bourgade Ancien Office du Tourisme

Séderon 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the Journées du Patrimoine, l’Essaillon is extending its summer exhibition « Revenez à l’école ».

Reconstruction of a 1950s classroom.

School photos of Séderon from 1885 to the present day.

Come and recognize your elders!

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, l’Essaillon amplía su exposición de verano « Volvamos a la escuela ».

Reconstrucción de un aula de los años 50.

Fotos escolares de Séderon desde 1885 hasta nuestros días.

¡Venga a reconocer a sus mayores!

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals verlängert L’Essaillon seine Sommerausstellung « Revenez à l’école » (Kommt zurück in die Schule).

Rekonstruktion einer Schulklasse aus den 1950er Jahren.

Schulfotos aus Séderon von 1885 bis heute.

Erkennen Sie Ihre Ehemaligen wieder!

