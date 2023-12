MARCHÉ DE NOËL 2 La Basse Chantrie Chauvé, 1 décembre 2023, Chauvé.

Chauvé,Loire-Atlantique

Bienvenue dans la magie de Noël !

Chaque année, c’est le rendez-vous incontournable pour petits et grands; le marché de Noël !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

2 La Basse Chantrie

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Welcome to the magic of Christmas!

Every year, the Christmas market is a must for young and old alike!

¡Bienvenido a la magia de la Navidad!

Todos los años, el mercado navideño es una visita obligada para grandes y pequeños

Willkommen in der Magie der Weihnacht!

Jedes Jahr ist er ein Muss für Groß und Klein: der Weihnachtsmarkt!

