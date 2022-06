2 Juillet à 16h : Présentation et Dégustation des bières locales Messincourt Messincourt Catégorie d’évènement: Messincourt

2022-07-02 – 2022-07-02 Bibliothèque de Messincourt Messincourt Ardennes Messincourt Samedi 2 juillet, 16H : Présentation et dégustation de bières locales avec la participation des Brasseries « Les coulous » de Messincourt et de la » Brasserie d’Yvois » de Carignan à la bibliothèque de Messincourt. Exposition « Histoire des brasseries ardennaises » par Mr Gérald Dardart, présentée du 7 juin au 2 juillet à la Médiathèque de Sedan messincourt.biblio@gmail.com +33 3 51 88 00 21 Bibliothèque de Messincourt Messincourt

