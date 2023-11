Vide ta chambre 2 impasse Jacques Prévert Lambesc, 26 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

L’association Les enfants de l’école Prévert vous propose un Vide ta chambre avant Noël ! L’occasion de faire de la place pour les nouveautés à venir !. Familles

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 16:00:00. .

2 impasse Jacques Prévert Ecole Jacques Prévert

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association Les enfants de l’école Prévert is organizing an Empty Your Room event in the run-up to Christmas! An opportunity to make room for the new items to come!

La asociación Les enfants de l’école Prévert organiza un mercadillo « Vacía tu habitación » antes de Navidad Es la ocasión perfecta para hacer sitio a nuevos objetos

Der Verein Les enfants de l’école Prévert bietet Ihnen vor Weihnachten ein Vide ta chambre an! Die Gelegenheit, Platz für die kommenden Neuheiten zu schaffen!

Mise à jour le 2023-11-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc