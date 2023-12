Spectacle : Diane et Surya 2 Impasse du Trinquet Saint-André-de-Seignanx, 5 mai 2024, Saint-André-de-Seignanx.

Saint-André-de-Seignanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

RDV au mur à gauche pour le spectacle de Diane et Surya.

PLUS D’INFORMATIONS À VENIR….

RDV au mur à gauche pour le spectacle de Diane et Surya.

PLUS D’INFORMATIONS À VENIR…

RDV au mur à gauche pour le spectacle de Diane et Surya.

PLUS D’INFORMATIONS À VENIR…

.

2 Impasse du Trinquet Mur à gauche

Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Seignanx