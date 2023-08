Visite guidée du Logis de Barroux 2 Impasse du Logis Airvault, 16 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Poussez la porte du logis de Barroux et partez à la découverte de la vie de la noblesse rurale du Moyen-Age à la Renaissance. Édifié au XIVe siècle, le logis est remis au goût du jour dans la première moitié du XVIe. Laissez-vous guider dans la chapelle, le pigeonnier, la cuisine médiévale, la grange et l’écurie. Terminez la découverte par le parc et le four à pain. Visites guidées samedi et dimanche. Départs toutes les heures, de 12 h à 17 h. Tarifs: 5€, gratuit pour les moins de 10 ans. Informations au 06 07 33 98 56..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00.

2 Impasse du Logis Logis de Barroux

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Open the door of the logis de Barroux and discover the life of rural nobility from the Middle Ages to the Renaissance. Built in the 14th century, the dwelling was brought up to date in the first half of the 16th century. Take a tour of the chapel, dovecote, medieval kitchen, barn and stables. Finish your tour with a visit to the park and bread oven. Guided tours on Saturday and Sunday. Tours depart every hour, from 12 noon to 5 pm. Admission: ?5, free for children under 10. Information on 06 07 33 98 56.

Abra la puerta de la vivienda de los Barroux y descubra la vida de la nobleza rural desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Construida en el siglo XIV, la vivienda fue actualizada en la primera mitad del siglo XVI. Visite la capilla, el palomar, la cocina medieval, el granero y los establos. El recorrido termina con una visita al parque y al horno de pan. Visitas guiadas los sábados y domingos. Salidas cada hora de 12.00 a 17.00 h. Entrada: 5 ¤, gratuita para los menores de 10 años. Información en el 06 07 33 98 56.

Öffnen Sie die Tür des Logis de Barroux und entdecken Sie das Leben des Landadels vom Mittelalter bis zur Renaissance. Das im 14. Jahrhundert errichtete Haus wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wieder in Stand gesetzt. Lassen Sie sich durch die Kapelle, den Taubenschlag, die mittelalterliche Küche, die Scheune und den Stall führen. Beenden Sie Ihre Entdeckungstour mit dem Park und dem Brotofen. Geführte Besichtigungen am Samstag und Sonntag. Stündliche Abfahrten von 12 bis 17 Uhr. Preis: 5 ?, kostenlos für Kinder unter 10 Jahren. Informationen unter 06 07 33 98 56.

