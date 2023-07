Journées européennes du Patrimoine : Moulin de Candau 2 impasse du Canal Castétis, 17 septembre 2023, Castétis.

Castétis,Pyrénées-Atlantiques

Participez à une visite d’un moulin à eau du XVIe siècle, avec une démonstration de mouture de blé, de production d’hydroélectricité, de scierie battante en cours de restauration. Profitez de la richesse naturelle de son site, des rives du Gave de Pau, et observez la biodiversité autour du moulin : les arbres, les animaux et la végétation vont vous surprendre..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

2 impasse du Canal Moulin de Candau

Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us on a tour of a 16th-century water mill, with a demonstration of wheat milling, hydroelectric power generation and a beating sawmill currently being restored. Enjoy the natural wealth of the site, on the banks of the Gave de Pau, and observe the biodiversity around the mill: the trees, animals and vegetation will surprise you.

Participe en la visita a un molino de agua del siglo XVI, con una demostración de molienda de trigo, generación de energía hidroeléctrica y un aserradero a golpes que se está restaurando actualmente. Disfrute de la riqueza natural del lugar, a orillas del Gave de Pau, y observe la biodiversidad alrededor del molino: los árboles, los animales y la vegetación le sorprenderán.

Nehmen Sie an einer Besichtigung einer Wassermühle aus dem 16. Jahrhundert teil, bei der das Mahlen von Weizen, die Erzeugung von Wasserkraft und ein Schlagsägewerk, das gerade restauriert wird, vorgeführt werden. Genießen Sie den natürlichen Reichtum seines Standorts, der Ufer des Gave de Pau, und beobachten Sie die Artenvielfalt rund um die Mühle: Bäume, Tiere und Vegetation werden Sie überraschen.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Coeur de Béarn