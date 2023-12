Imen Es en showcase à la Maison Blanche 2, impasse des Moulins Cognac, 22 décembre 2023, Cognac.

Cognac Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-23

La Maison Blanche a l’honneur d’accueillir IMEN ES pour un showcase exceptionnel vendredi 22 décembre !



Son hit « PETIT GÉNIE » est le single de diamant (50M de streams) le plus rapide de l’année !



▶️ SHOW / PHOTOS & DÉDICACES

Hosted by DJ LAS M.

2, impasse des Moulins La Maison Blanche

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-27 par Destination Cognac