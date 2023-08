Journées Européennes du Patrimoine – Exposition éphémère – Villefavard, une ferme au service de la modernité » 2 Impasse de l’église et de la Cure Villefavard, 16 septembre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Les Journées Européennes du Patrimoine sont cette année l’occasion de revenir sur l’histoire singulière de cette ferme modèle en Haut Limousin. Conçue par un commandaire privé, Edouard Maury, et un architecte zurichois, Frédéric Bosshard, cette séquence monumentale composée des bâtiments agricoles, du temple et de la Villa Solitude n’a pas d’équivalent à l’échelle régionale. A l’orée du XXème siècle, cette séquence architecturale idéale-typique traduit alors une véritable « irruption de la modernité dans un site des plus banal, d’architecture vernaculaire limousine » (Marion Segaud). Appliquée à un bâtiment agricole (et à un bâtiment religieux) « l’architecture s’affirme comme porteuse d’un message social de changement lié à la transformation souhaitée de la vie rurale, des rapports de sociabilité comme des rapports de travail »..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

2 Impasse de l’église et de la Cure Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This year?s European Heritage Days provide an opportunity to revisit the singular history of this model farmhouse in the Haut Limousin region. Designed by private client Edouard Maury and Zurich architect Frédéric Bosshard, this monumental sequence of farm buildings, temple and Villa Solitude is unique in the region. At the dawn of the twentieth century, this ideal-typical architectural sequence represented a veritable « irruption of modernity in a most banal site of vernacular Limousin architecture » (Marion Segaud). Applied to a farm building (and a religious building), « the architecture asserts itself as the bearer of a social message of change linked to the desired transformation of rural life, sociability and work relations ».

Las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año brindan la oportunidad de volver a visitar la historia única de esta granja modelo de la región de Haut Limousin. Diseñada por un cliente privado, Edouard Maury, y un arquitecto de Zúrich, Frédéric Bosshard, esta secuencia monumental de edificios de granja, templo y Villa Solitude es única en la región. En los albores del siglo XX, esta secuencia arquitectónica ideal-típica representó una verdadera « irrupción de la modernidad en un lugar banalísimo de la arquitectura vernácula lemosina » (Marion Segaud). Aplicada a un edificio agrícola (y a un edificio religioso), « la arquitectura se afirma como portadora de un mensaje social de cambio vinculado a la transformación deseada de la vida rural, de las relaciones sociales y de las relaciones laborales ».

Die Europäischen Tage des Denkmals bieten in diesem Jahr die Gelegenheit, auf die einzigartige Geschichte dieses Modellbauernhofs im Haut Limousin zurückzublicken. Die von Edouard Maury, einem privaten Auftraggeber, und Frédéric Bosshard, einem Architekten aus Zürich, entworfene monumentale Abfolge von landwirtschaftlichen Gebäuden, dem Tempel und der Villa Solitude ist auf regionaler Ebene einzigartig. Jahrhunderts stellt diese idealtypische architektonische Abfolge einen regelrechten « Einbruch der Moderne in einen ganz gewöhnlichen Ort mit vernakularer Limousin-Architektur » (Marion Segaud) dar. Die Architektur, die auf ein landwirtschaftliches (und religiöses) Gebäude angewandt wird, « behauptet sich als Trägerin einer sozialen Botschaft des Wandels, die mit der gewünschten Transformation des ländlichen Lebens, der gesellschaftlichen Beziehungen und der Arbeitsbeziehungen verbunden ist ».

Mise à jour le 2023-08-07 par OT Pays du Haut Limousin