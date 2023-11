Concert choeur VocAlYse 2 Impasse de la Grand Place Aÿ-Champagne, 16 décembre 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

MESSE DE MINUIT

Marc Antoine CHARPENTIER

Cantate « Das Neugebor’ne Kindelein »

Dietrich Buxtehude

Et Noëls traditionnels…

Choeur VocAlYse – Direction : Dominque ARNAUD

Choeur Les Baribans – Direction – Aurélien GAUVET

Ensemble instrumental des Professeurs du Conservatoire de Chatou

Organiste : Élodie Marchal

Sous la direction de Dominique ARNAUD.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

2 Impasse de la Grand Place Eglise Saint-Brice d’Aÿ

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



MIDNIGHT MASS

Marc Antoine CHARPENTIER

Cantata « Das Neugebor’ne Kindelein

Dietrich Buxtehude

And traditional carols…

Choeur VocAlYse – Direction : Dominque ARNAUD

Choeur Les Baribans – Direction – Aurélien GAUVET

Ensemble instrumental des Professeurs du Conservatoire de Chatou

Organist: Élodie Marchal

Under the direction of Dominique ARNAUD

MISA DE MEDIANOCHE

Marc Antoine CHARPENTIER

Cantata « Das Neugebor’ne Kindelein

Dietrich Buxtehude

Y villancicos tradicionales…

Coro VocAlYse – Director: Dominque ARNAUD

Coro Les Baribans – Director: Aurélien GAUVET

Conjunto instrumental de profesores del Conservatorio de Chatou

Organista: Élodie Marchal

Dirección: Dominique ARNAUD

MITTERNACHTSMESSE

Marc Antoine CHARPENTIER

Kantate « Das Neugebor’ne Kindelein »

Dietrich Buxtehude

Und Traditionelle Weihnachten

Choeur VocAlYse – Leitung: Dominque ARNAUD

Chor Les Baribans – Leitung – Aurélien GAUVET

Instrumentalensemble der Lehrer des Konservatoriums von Chatou

Organist : Élodie Marchal

Unter der Leitung von Dominique ARNAUD

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts