L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Goûter à la ferme 2 Impasse de la Ferme Fleurie Cauville-sur-Mer, 18 août 2023, Cauville-sur-Mer.

Cauville-sur-Mer,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Goûter à la ferme

Venez déguster les bons produits locaux faits maison (canelés, flans, lait…) au milieu de la ferme. N’oubliez pas de préparer vos bottes, vous irez ensuite chercher les vaches pour les amener à la traite !

Tout public – Durée : 1h45

Tarif : 5€ – Gratuit pour les moins de 3 ans

Réservation obligatoire.

2023-08-18 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-18 17:45:00. .

2 Impasse de la Ferme Fleurie

Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Family events – A taste of the farm

Come and taste local homemade products (canelés, flans, milk…) in the middle of the farm. Don’t forget to pack your boots, as you’ll be picking up the cows for milking!

All ages – Duration: 1h45

Price: 5? – Free for children under 3

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – Eventos familiares – El sabor de la granja

Venga a degustar deliciosos productos locales caseros (canelés, flanes, leche, etc.) en plena granja. No te olvides las botas, porque luego irás a buscar a las vacas para ordeñarlas

Abierto a todos – Duración: 1 hora 45 minutos

Precio: 5? – Gratis para menores de 3 años

Imprescindible reservar

Der Explorer Sommer 2023 – Familientermine – Eine Kostprobe auf dem Bauernhof

Probieren Sie die guten, hausgemachten lokalen Produkte (Canelés, Pudding, Milch…) inmitten des Bauernhofs. Vergessen Sie nicht, Ihre Stiefel bereitzustellen, denn Sie werden später die Kühe abholen, um sie zum Melken zu bringen!

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1 Stunde 45 Minuten

Preis: 5 ? – Kostenlos für Kinder unter 3 Jahren

Reservierung erforderlich

