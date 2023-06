L’Explorateur : Expérience apéritive à la ferme au Panier de Léonie 2 Impasse de la Ferme Fleurie Cauville-sur-Mer, 4 août 2023, Cauville-sur-Mer.

Cauville-sur-Mer,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Expérience apéritive à la ferme au Panier de Léonie

Avant de découvrir les productions de la ferme et les produits locaux lors d’un apéritif convivial, Maryline et Frédéric vous accompagneront à travers champs pour découvrir leurs vaches. Tous ensemble vous les amènerez à la traite où vous pourrez partager ce moment si important dans une ferme. Enfin, vous pourrez enfiler le tablier et fabriquer vous-même votre beurre !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Tout public – Durée : 2h15

Tarif : 12€ / adulte – 8€ / enfant

Réservation obligatoire.

2023-08-04 à 16:45:00 ; fin : 2023-08-04 19:00:00. .

2 Impasse de la Ferme Fleurie

Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



Before discovering the productions of the farm and the local products during a friendly aperitif, Maryline and Frédéric will accompany you through the fields to discover their cows. All together you will bring them to milking where you can share this very important moment on a farm. Finally, you can put on the apron and make your own butter!

Alcohol abuse is dangerous for health. To consume with moderation.

Friday August 12 at 4:45 p.m. – All ages.

Price: €12 / adult (aperitif included) – €8 / child.

Mandatory reservation.

L’Explorateur verano 2023 – Experiencia de aperitivo en la granja de Le Panier de Léonie

Antes de descubrir los productos de la granja y los productos locales durante un aperitivo de convivencia, Maryline y Frédéric le llevarán por los campos para conocer a sus vacas. Juntos, las llevarán a la sala de ordeño, donde podrá compartir este momento tan importante en una granja. Por último, podrá ponerse el delantal y fabricar su propia mantequilla

El abuso del alcohol es peligroso para la salud. Bebe con moderación.

Abierto a todos – Duración: 2h15

Precio: 12 euros / adulto – 8 euros / niño

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Aperitif-Erlebnis auf dem Bauernhof im Panier de Léonie

Bevor Sie bei einem gemütlichen Aperitif die Erzeugnisse des Bauernhofs und die lokalen Produkte kennenlernen, begleiten Sie Maryline und Frédéric über die Felder, um ihre Kühe zu entdecken. Gemeinsam bringen Sie sie zum Melken, wo Sie diesen so wichtigen Moment auf einem Bauernhof teilen können. Schließlich können Sie sich eine Schürze umbinden und selbst Butter herstellen!

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. Konsumieren Sie ihn in Maßen.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 2h15

Preis: 12? / Erwachsener – 8? / Kind

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche