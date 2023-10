Concert – La Truite de Schubert 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 9 décembre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

L’Ensemble Il Convito nous invite à retrouver l’esprit chaleureux des « Schubertiades », ces soirées musicales et littéraires des salons viennois qui inspirèrent en 1819 Franz Schubert pour la composition de La Truite, quintette en la majeur D.667. La représentation sera précédée d’un dîner à la ferme à 18h30..

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ensemble Il Convito invites us to rediscover the warm spirit of the « Schubertiades », those musical and literary evenings in the Viennese salons that inspired Franz Schubert in 1819 to compose The Trout, quintet in A major D.667. The performance will be preceded by a dinner at the farm at 6:30pm.

El Ensemble Il Convito nos invita a redescubrir el cálido espíritu de las « Schubertiades », las veladas musicales y literarias en los salones vieneses que inspiraron a Franz Schubert en 1819 para componer La Trucha, quinteto en La mayor D.667. La actuación irá precedida de una cena en la granja a las 18.30 horas.

Das Ensemble Il Convito lädt uns ein, den warmen Geist der « Schubertiaden » wiederzufinden, jener musikalischen und literarischen Abende in den Wiener Salons, die Franz Schubert 1819 zur Komposition von Die Forelle, Quintett in A-Dur D.667, inspirierten. Vor der Aufführung findet um 18:30 Uhr ein Abendessen auf dem Bauernhof statt.

