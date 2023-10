Spectacle – Contes d’hiver 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 9 décembre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

En Limousin, les contes et légendes continuent d’enrichir l’imaginaire populaire. Tradition ancienne liée à l’oralité et à la langue occitane, popularisée par des passeurs et collecteurs comme Marcelle Delpastre, les contes du Limousin participent à la quête de sens de nos territoires ruraux. Au coin du feu, venez découvrir des contes et légendes occitanes d’hiver avec Jean-François Vignaud de l’Institut d’Etudes Occitanes de Limousin. Le spectacle sera suivi d’un dîner à la ferme à 18h30 et du concert La Truite de Schubert..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In Limousin, tales and legends continue to enrich the popular imagination. An ancient tradition linked to orality and the Occitan language, popularized by storytellers and collectors like Marcelle Delpastre, Limousin tales are part of the quest for meaning in our rural territories. Join Jean-François Vignaud from the Institut d’Etudes Occitanes de Limousin for a fireside chat about Occitan winter tales and legends. The show will be followed by dinner at the farm at 6:30pm and a concert of Schubert’s La Truite.

En Lemosín, los cuentos y leyendas siguen enriqueciendo el imaginario popular. Tradición ancestral ligada a la oralidad y a la lengua occitana, popularizada por narradores y coleccionistas como Marcelle Delpastre, los cuentos del Lemosín contribuyen a la búsqueda de sentido de nuestras zonas rurales. Acompañe a Jean-François Vignaud, del Institut d’Etudes Occitanes de Limousin, en una charla junto al fuego sobre los cuentos y leyendas occitanas de invierno. El espectáculo irá seguido de una cena en la granja a las 18.30 h y de un concierto de la Trucha de Schubert.

Im Limousin bereichern Märchen und Legenden nach wie vor die Vorstellungswelt der Menschen. Die Märchen des Limousin sind eine alte Tradition, die mit der mündlichen Überlieferung und der okzitanischen Sprache verbunden ist. Sie wurden von Überlieferern und Sammlern wie Marcelle Delpastre populär gemacht und tragen zur Sinnsuche in unseren ländlichen Gebieten bei. Entdecken Sie am Kaminfeuer okzitanische Wintermärchen und Legenden mit Jean-François Vignaud vom Institut d’Etudes Occitanes de Limousin. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es um 18:30 Uhr ein Abendessen auf dem Bauernhof und das Konzert La Truite von Schubert.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pays du Haut Limousin