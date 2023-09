Opéra – La Traviata revisited 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 9 novembre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Les artistes émergents de l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux accueillis en résidence de création à la Ferme de Villefavard proposent une nouvelle adaptation libre et engagée de l’œuvre de Guiseppe Verdi, La Traviata. Une histoire d’amour sacrifiée sur l’autel des conventions sociales, tragiquement contemporaine. La représentation sera précédée d’un dîner à la ferme à partir de 18h30..

2023-11-09

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Emerging artists from the Académie de l’Opéra National de Bordeaux, in creative residency at the Ferme de Villefavard, present a new, free and committed adaptation of Guiseppe Verdi’s La Traviata. A tragically contemporary story of love sacrificed on the altar of social convention. The performance will be preceded by a dinner at the farm starting at 6:30pm.

Artistas emergentes de la Académie de l’Opéra National de Bordeaux, en residencia creativa en la Granja de Villefavard, ofrecen una nueva adaptación, libre y comprometida, de La Traviata de Guiseppe Verdi. Una historia trágicamente contemporánea de amor sacrificado en el altar de las convenciones sociales. La representación irá precedida de una cena en la granja a partir de las 18.30 horas.

Die aufstrebenden Künstler der Académie de l’Opéra National de Bordeaux, die in der Ferme de Villefavard ihren kreativen Wohnsitz haben, präsentieren eine neue, freie und engagierte Adaption von Guiseppe Verdis La Traviata. Eine Liebesgeschichte, die auf dem Altar der gesellschaftlichen Konventionen geopfert wird und tragischerweise zeitgenössisch ist. Vor der Aufführung findet ab 18:30 Uhr ein Abendessen auf dem Bauernhof statt.

